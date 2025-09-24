フィッシング対策協議会(Council of Anti-Phishing Japan)は9月22日、「フィッシング対策協議会Council of Anti-Phishing Japan｜報告書類｜月次報告書｜2025/08 フィッシング報告状況」において月次報告を行った。報告件数は19万3333件であり、前月から3万3100件減少した。フィッシングサイトのURL件数は7万6283件で、前月より8989件減少した。一方で、悪用されたブランド件数は99件と微増しており、依然として多様な業種が標的