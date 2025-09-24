¡ÊMCU¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¥¤ー¥¹¥¿ー¥¨¥Ã¥°¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¡ÈÆ±°ì¿ÍÊªÀßÄê¡É¤À¡£ ¥È¥à¡¦¥Û¥é¥ó¥É¼ç±é¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿³ØÎÏ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎÀèÀ¸¥í¥¸¥ãー¡¦¥Ï¥ê¥ó¥È¥ó¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ê2008¡Ë¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡È¥Ô¥¶ÃË¡É¤ÈÆ±°ì¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¨¡¨¡¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÌòÊÁ¤òÇÐÍ¥¥Þー¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥¿ー¤¬¤È¤â¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é