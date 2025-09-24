¡ÊMCU¡Ë¡Ø¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡Ù1ºîÌÜ¡Ê2014¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¤ªÂ¢Æþ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸¸¤ÎµðÂç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤¬Â¸ºß¤·¤¿¡£²á¹ó¤Ê»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë¶ÉÆü¤ÎÌÜ¤òÍá¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£¥É¥é¥Ã¥¯¥¹Ìò¤Î¥Ç¥¤¥ô¡¦¥Ð¥¦¥Æ¥£¥¹¥¿¤¬¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ½Ð±éºÇ¿·ºî¡ØAfterburn¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Î¤¿¤áÊÆ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë±þ¤¨¤¿¥Ð¥¦¥Æ¥£¥¹¥¿¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤ÇºÇ¤â¥­¥Ä¤«¤Ã¤¿¥·ー¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È