テレビ東京の中根舞美アナ（25歳）が、9月23日に放送されたトーク番組「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（テレビ東京系）に出演。1番好きな醤油を使った料理は「醤油かけご飯」と熱弁した。視聴者から醤油を使った料理で1番好きなものは何かという質問が寄せられ、伊集院光や佐久間宣行氏から「ひと焼きした油揚げに納豆を挟んだもの」「仙台・定義山の油揚げ」という意見が出る。中根舞美アナは「普通っちゃ普通な