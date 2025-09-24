長野県中野市江部で２０２３年５月、４人が殺害された事件で、殺人罪と銃刀法違反に問われた同市、農業青木政憲被告（３４）の裁判員裁判の第８回公判が２２日、長野地裁（坂田正史裁判長）であり、被告人質問などが行われた。被害者参加制度を利用して公判に参加する遺族が、「どのような最期だったのか」と犯行の状況を直接尋ねたが、青木被告は黙秘を続け、回答しなかった。公判では、事件で亡くなった女性（当時７０歳）の