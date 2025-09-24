「ダイヤモンドバックス−ドジャース」（２３日、フェニックス）右肩インピンジメント症候群のため、５月から負傷者リスト（ＩＬ）入りしている佐々木朗希投手がチームに合流。ロバーツ監督は「ロウキは明日復帰することになると思う」と語った。敵地クラブハウスで使用するロッカーは本拠地と同じように大谷の隣に用意され、試合前に二人が言葉を交わす場面も。練習ではキャッチボールなどで登板に向けて調整した。ロバーツ