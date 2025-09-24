秋の夜空を彩る中秋の名月にぴったりの限定スイーツが登場しました。古都鎌倉の小町通りに本店をかまえる「鎌倉五郎本店」から、2025年9月下旬～10月上旬頃まで期間限定で『鎌倉五郎のお月見缶』が発売されます。ブランドシンボルの“月うさぎ”が見守る特別な缶には、定番のチョコサンドと秋の新作マロンサンドを詰め合わせ。食べ比べをしながら、秋の美しい月を愛でてみませんか。 2種の満月スイーツを食べく