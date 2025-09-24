中国では10月1日の国慶節と10月6日の中秋節（旧暦8月15日）に伴う10月1日から8日までの大型連休が近づいており、多くの人が旅行を計画しています。そして、ドローンを借りて空中撮影などをして、楽しい旅を記録することが若者の人気を集めています。中国東部の浙江省寧波市にある撮影器材レンタル店の責任者である向文平さんは、「国慶節の連休まであと1週間ありますが、用意しているドローン十数セットは大部分が貸出し済みです。