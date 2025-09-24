サンフレッチェ広島は９月23日、J１第31節で柏レイソルと敵地で対戦。０−０で引き分け、勝点１を持ち帰った。この一戦で、広島のスタメンは少なからず話題を呼んだ。DF塩谷司、MF川辺駿、MFキム・ジュソン、FW東俊希など。主軸の３−４−２−１なら、塩谷とキム・ジュソンがCB、川辺はボランチ、東はウイングバックもしくはボランチが想定される。どんな布陣になるのか、発表直後からSNSでは“予想合戦”が繰り広げられていた