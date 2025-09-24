斎藤知事の内部告発問題を巡り、読売新聞は兵庫県議会全６会派の代表者にアンケートを実施したところ、１年前に県議会が可決した斎藤知事への不信任決議について、５会派が「適切」「どちらかといえば適切」と回答した。このうち４会派が内部告発に関する斎藤知事の対応を問題だと指摘したが、再度の不信任決議案を検討しているのは１会派のみだった。アンケートは今月３〜１６日、会派の代表者を対象に書面や対面で実施した。