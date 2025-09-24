「広島５−０巨人」（２３日、マツダスタジアム）大歓声に押されるように打球がぐんぐん伸びる。左翼席後方のコンコース付近に白球が着弾すると、場内はこの日一番の盛り上がりを見せた。広島・中村奨成外野手は「やっぱりたくさんの人に応援してもらっているなとすごく感じた」と鯉党の熱気を肌で感じながらダイヤモンドを一周。特大の一発を含む３安打２打点の大暴れで打線を牽引した。２点リードの二回だ。２死から玉村が