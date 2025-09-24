東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値174.45高値174.49安値174.06 175.04ハイブレイク 174.76抵抗2 174.61抵抗1 174.33ピボット 174.18支持1 173.90支持2 173.75ローブレイク ポンド円 終値199.70高値199.97安値199.15 200.88ハイブレイク 200.43抵抗2 200.06抵抗1 199.61ピボット 199.24支持1 198.79支持2 198.42ローブレイク