東京市場ピボット分析（新興国通貨） ランド円 終値8.56高値8.58安値8.50 8.67ハイブレイク 8.63抵抗2 8.59抵抗1 8.55ピボット 8.51支持1 8.47支持2 8.43ローブレイク シンガポールドル円 終値115.08高値115.32安値114.92 115.69ハイブレイク 115.51抵抗2 115.29抵抗1 115.11ピボット 114.89支持1 114.71支持2 114.49ローブレイク 香港ドル