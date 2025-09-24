世界最高齢の116歳のイギリス人の女性がチャールズ国王と面会し、「あなたは少女の憧れの的だった」と国王の笑いを誘う一幕がありました。【映像】女性の発言に照れ笑いを見せる英国王1909年生まれのエセル・ケータハムさんは8月、116歳の誕生日を迎えました。チャールズ国王（76）は18日、ケータハムさんの元を訪れ、バースデーカードを手渡しました。「女の子たちは、みんなあなたに夢中でした」（ケータハムさん）ケー