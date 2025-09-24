元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈（42）が23日、自身のインスタグラムを更新。元サッカー日本代表GK本並健治氏（61）と2歳の長女のプライベートショットを披露した。丸山は「パパと娘」と書き出すと、愛娘と本並氏が仲良く寝転がる様子を公開。「パパが好きすぎて隙間さえあればくっついてる2人いつまでくっついてくれるかなぁ私の癒しです」と母としての思いをつづった。また、本並氏が長女に額を寄せるシ