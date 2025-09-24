兵庫県尼崎市で20代男性を車に乗せて連れ去ったとして県警が逮捕監禁などの容疑で10人を逮捕した事件があり、県警は24日、殺人容疑でうち暴力団関係者の男を含む数人を再逮捕する方針を固めた。捜査関係者への取材で分かった。