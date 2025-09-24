前澤社長が購入した1億8000万円の時計が公開され、複雑すぎるデザインを見た千鳥の大悟が「何時やねん」とツッコミ。ノブが「音で威圧するもの」と説明するシーンがあった。【映像】前澤社長の1億8000万円の時計『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには森脇梨々夏が出演した