アメリカのトランプ大統領が23日、国連総会で演説するために到着した際、エスカレーターが乗った途端に停止するなどトラブルに見舞われ、ホワイトハウスの報道官は「意図的に行われた可能性がある」として直ちに捜査すべきだと表明しました。トランプ大統領はメラニア夫人と一緒にニューヨークの国連本部に到着し、エスカレーターに乗った途端、エスカレーターが急停止しました。トランプ氏とメラニア夫人はその衝撃で一瞬身体が揺