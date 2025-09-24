今回は、なんでも自分の真似をしてくるママ友に、恐怖を覚えたエピソードを紹介します。服もバッグも髪型も真似しているママ友…「1歳半の子供と近所の児童館によく遊びに行きますが、そこでMさんという女性とママ友になりました。そんなある日、児童館でいつものように子供を遊ばせていたら、Mさんの子供が私に『ママ〜』と間違えて呼んできました。そこで児童館のスタッフが『ママたち2人とも雰囲気似てるから、間違えちゃうよね