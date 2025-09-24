写真◎木下マリ写真◎木下マリ▼セットリスト【Parklife】1.​ アレキサンドライト2.​ 生路〜MAZE3.​ もらい泣き4.​ 指切り5.​ 耳をすます6.​ メドレー〜北の宿から(都はるみカバー)〜2億4千万の瞳(郷ひろみカバー)〜茶番劇(一青窈オリジナル）7.​ ハナミズキ■＜中津川 WILD WOOD 2025＞9月20日(土)岐阜県中津川公園内特設ステージ9月21日(日)岐阜県中津川公園内特設ステージ