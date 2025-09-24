写真◎ハタサトシ写真◎ハタサトシ▼セットリスト【Parklife】1.​ 恋のかけら2.​ マシマロ3.​ ロボッチ4.​ 野ばら5.​ シャ・ラ・ラ(サザンオールスターズ) w/ 土岐麻子6.​ The STANDARD7.​ さすらい8.​ イージュー★ライダー■＜中津川 WILD WOOD 2025＞9月20日(土)岐阜県中津川公園内特設ステージ9月21日(日)岐阜県中津川公園内特設ステージopen10:00 / start11:00 / 2