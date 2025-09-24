・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ９２２３．３２（－３．３６） ・ドイツ・ＤＡＸ ２３６１１．３３（＋８４．２８） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７８７２．０２（＋４１．９１） ・ロシア・ＲＴＳ １０４２．６３（＋１４．８９） 出所：MINKABU PRESS