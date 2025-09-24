・ＮＹダウ４６２９２．７８（－８８．７６） 高値４６７１４．２７ 安値４６２１７．５８ ・Ｓ＆Ｐ５００６６５６．９２（－３６．８３） ・ナスダック総合指数２２５７３．４７（－２１５．５１） 出所：MINKABU PRESS