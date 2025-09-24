[9.23 J1第31節 柏 0-0 広島 三協F柏]「チームとして内容はすごい良かったですけど、やっぱり今の時期は結果が欲しかったので。悔しいゲームになりました」サンフレッチェ広島の中盤で存在感を放っていたMF田中聡は、スコアレスドローで終えた柏レイソルとの上位対決の結果に、肩を落とした。ボールを保持するスタイルの柏に対して、広島のマンツーマンディフェンスは奏効した。局面で広島の強さが目立った試合でとりわけ、田