[9.23 J1第31節 FC東京 1-0 福岡 味スタ]今夏加入の頼れるディフェンスリーダーは、中2日の連戦でも健在だった。6月下旬のFC東京加入から全試合フルタイム出場が続くDFアレクサンダー・ショルツは前節・川崎F戦(◯1-0)から3日後の福岡戦にも先発出場。対人守備で抜群の安定感を見せつつ、ボール保持率71%を記録したビルドアップの起点を担い、”ウノゼロ”(1-0)での3連勝の立役者となった。熱いせめぎ合いが見られた過去2試合