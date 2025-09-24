写真◎Viola Kam (V’z Twinkle)写真◎Viola Kam (V’z Twinkle)▼セットリスト【Parklife】1.​ コインランドリー2.​ ゴミ人間、俺3.​ ハナイチモンメ4.​ 本当はね、5.​ ベランダ6.​ 三茶物語7.​ 雪月花8.​ 精神ロック9.​ らしく10.​ 死ぬまでに俺がやりたいこと■＜中津川 WILD WOOD 2025＞9月20日(土)岐阜県中津川公園内特設ステージ9月21日(日)岐阜県中津