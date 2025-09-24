¼Ì¿¿¡ýViola Kam (V¡Çz Twinkle)¼Ì¿¿¡ýViola Kam (V¡Çz Twinkle)¢§¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ÚParklife¡Û1.​ Golden Age2.​ KONOMAMA3.​ Rays of Light4.​ Like I Do5.​ Child in me6.​ KANPAI7.​ Catch The Wave8.​ My Way¢£¡ãÃæÄÅÀî WILD WOOD 2025¡ä9·î20Æü(ÅÚ)´ôÉì¸©ÃæÄÅÀî¸ø±àÆâÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸9·î21Æü(Æü)´ôÉì¸©ÃæÄÅÀî¸ø±àÆâÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸open10:00 / start11:00 / 21:00½ª±éÍ½Äê´ô