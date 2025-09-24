広島の育成ドラフト２位・竹下海斗投手（１８）＝敦賀気比＝がファームで鍛錬を積んでいる。ここまでウエスタン・リーグでは１０試合に登板して２勝１敗、１セーブで防御率５・０６。直球の質を向上させることが現状のテーマで、肉体強化と並行して着実なレベルアップに励んでいる。将来性豊かな若手左腕の“現在地”に迫った。プロのレベルを肌で感じながら、ひたむきに努力を重ねている。打たれても抑えても、全てが勉強の日