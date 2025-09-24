写真◎ハタサトシ写真◎ハタサトシ▼セットリスト【Parklife】1.​ 眼差し2.​ ≒3.​ escaper4.​ ゑ喪5.​ 条司6.​ Nukui7.​ 不屈に花8.​ 謳う9.​ onajimi■＜中津川 WILD WOOD 2025＞9月20日(土)岐阜県中津川公園内特設ステージ9月21日(日)岐阜県中津川公園内特設ステージopen10:00 / start11:00 / 21:00終演予定岐阜県中津川市茄子川1683-797【Day1：9/20(土)出演者