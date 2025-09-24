メ～テレ（名古屋テレビ） 23日、愛知県犬山市のアパートで火事があり、男性1人が死亡しました。 23日午後3時半ごろ、犬山市松本町の2階建てアパートの1階から火が出ているのを近くに住む人が発見し、警察に通報しました。 火はおよそ2時間後に消し止められましたが、1階の1室が全焼しました。 部屋から20代くらいの男性が見つかり、病院で死亡が確認されました。 警察によりますと、火は2階の部屋に