「9月24日」。今日は何の日でしょう？答えは「みどりの窓口記念日」！1965（昭和40）年の9月24日に設置されたことを記念して、制定されました。近年、オンラインサービスが拡がり、減少しつつある「みどりの窓口」ですが、複雑な乗り継ぎ切符の購入者や外国人観光客などから需要が高まっています。デジタル化が進んでも、まだまだ便利な鉄道の有人窓口1965（昭和40）年9月24日、日本国有鉄道（現：JR）の全国約150駅に「みどりの窓