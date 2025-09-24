米国の中堅俳優マイク・ヘスリンさん（35）がラスベガスへ誕生日旅行に出かけ、滞在先で心臓発作により死亡した。遺族側は、ヘスリンさんが最初に倒れた場所であるレストランで迅速に心肺蘇生（CPR）が行われなかったとして訴訟を提起した。同性婚の配偶者であるマイク・ヘスリンさんの夫スコッティ・ダイナモさんは、9月18日、クラーク郡地方裁判所に「不法死亡」訴訟を起こした。ダイナモさんは「レストランの従業員らは当時、一