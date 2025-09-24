◇「国連は国境への攻撃を支援している」国連に対しては、自身の核心政策である国境封鎖政策と関連し、不法移民を支援していると非難した。トランプ大統領は「国連は昨年、米国に向かう62万4000人の移民に対して3億7200万ドル（約550億円）の予算を編成し、現金を支援した」とし「国連は西側諸国の国境に対する（不法移民の）攻撃を支援している」と主張した。トランプ大統領は「『無能な』バイデン政権の4年間で2500万人が米国に