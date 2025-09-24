引退が迫る「ドクターイエロー」東海道・山陽新幹線923形「新幹線電気軌道総合試験車」は、新幹線の電気設備と軌道設備の検測を行う車両です。鮮やかなイエローに青帯をまとった姿から「ドクターイエロー」の通称で知られています。ドクターイエローは700系をベースとしたJR東海所属T4編成とJR西日本所属T5編成が、交互に日常的な検測と試験を実施してきました。【二度とない？】ドクターイエローと英国空母「奇跡のツーショット