スカンジナビア航空とエールフランスKLMは、共同運航（コードシェア）を拡大する。スカンジナビア航空が運航する、コペンハーゲン〜アトランタ・ボストン・シカゴ・ロサンゼルス・マイアミ・ニューヨーク/ニューアーク・ニューヨーク/JFK・サンフランシスコ・シアトル・ワシントン線とストックホルム〜ニューヨーク/ニューアーク・マイアミ線、オスロ〜ニューヨーク/ニューアーク・ニューヨーク/JFK線に、エールフランス航空の便名