2025−26シーズンが開幕したイングランド・プレミアリーグは、ここまで５試合を消化した。今季のプレミアで目立つのは、若手選手の活躍だ。リバプールのFWリオ・エングモハ（17）やアーセナルのMFマックス・ダウマン（15）、チェルシーのFWエステバン（18）、トッテナムのMFルーカス・べリバル（19）、MFアーチー・グレイ（19）、マンチェスター・ユナイテッドのDFレニー・ヨロ（19）などティーンエイジャーの活躍が広く伝えられ