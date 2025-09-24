世界的強豪であるリヴァプールは、23日に行われた2部サウサンプトンとのリーグカップに2-1で勝利した。リヴァプールは後半31分に日本代表MF遠藤航のクリアミスから痛恨の失点。遠藤は思わず天を仰いでいたが、フランス人FWウーゴ・エキティケが彼を救ってくれた。この夏にリヴァプールに加入した23歳のストライカーは、後半40分に勝ち越しゴールを奪ったのだ。だが、エキティケは、得点後にユニフォームを脱いで喜びを爆発させてし