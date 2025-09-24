Z世代の親子はどのような関係を築いているか。博報堂生活総合研究所の調査によると、就職活動の現場にも、Z世代親子の「近い心理的距離」の影響が表れている。『Z家族データが示す「若者と親」の近すぎる関係』（光文社新書）から、その実態を紹介する――。■父親と母親のどちらを尊敬しているか本稿では父親と母親について見ていきます。本書『Z家族データが示す「若者と親」の近すぎる関係』では、ここまで母親の存在感の大