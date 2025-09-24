米ニューヨークのレストランで開かれた日本産食品の輸出を促進するイベントで試食する石破首相（右から2人目）＝23日（共同）【ニューヨーク共同】石破茂首相は23日（日本時間24日）、米ニューヨークのレストラン「アクアビット」を訪れ、日本政府などが主催する日本産食品の輸出を促進するイベントに出席した。「日本のコメはふんわり握れて、ほんのり甘い。世界の人々が食べ、幸せになってもらいたい」と魅力を発信した。イ