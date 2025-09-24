国内最大級のプロアマ参加の麻雀大会「麻雀最強戦2025」のファイナル進出をかけたグループリーグ「女流タイトルホルダー決戦」が9月20日に行われ、2度の女流桜花などの実績を持つ清水香織が優勝した。【映像】ファイナル行きを決めて笑顔の清水香織清水は予選A卓、南4局の親番で3着目から逆転しトップ通過。勝負強さを見せると決勝卓では東3局に清一色で8000点をアガり、頭一つ抜けたトップ目に。続く東4局でもリーチ・一発・