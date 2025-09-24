初心者からベテランまで楽しめるカワサキ・ヨーロッパは、2025年9月16日に原付二種クラスのフルカウルスポーツモデル「Ninja 125」の2026年モデルを欧州で発表しました。Ninja 125は、排気量125ccでありながら250ccクラス以上のモデルと同等の車体サイズを持つことが特徴で、Ninjaシリーズが受け継いできたスタイリングとエンジニアリングを継承する一台です。欧州で発表されたカワサキ「Ninja 125」2026年モデル【画像】超カ