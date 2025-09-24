悪臭ただようパリの下水道博物館。長時間の滞在にはご注意を=2025年7月、今村優莉撮影 展示を眺め、解説を読み、音声で理解を深める。目や耳を中心に使う博物館で近年、嗅覚に訴える手法が登場している。どんな利点があるのだろう。英ブリストルの「世界一くさい？博物館」と花の都パリの下水道博物館に行ってきた。鼻を広げてみると、思いも寄らぬ記憶が呼び起こされた。「世界一くさい？」とアピールする博物館が、英