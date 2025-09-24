パドレスは23日（日本時間24日）、左足の骨折で負傷者リスト（IL）入りしていたザンダー・ボガーツ内野手（32）の復帰を発表した。ボガーツは8月27日のマリナーズ戦で左足に自打球を当てて負傷。その後の検査で左足の非変位骨折が判明した。チームは前日、ブルワーズに延長11回、執念のサヨナラ勝ちを収め、2年連続プレオーオフ進出が決定。ナ・リーグ西地区首位ドジャースとのゲーム差を2・5に縮めた。依然としてライバル