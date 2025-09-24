去年のアメリカ大統領選で、トランプ氏に敗れたカマラ・ハリス氏が民主党の内実を赤裸々に語る本を出版し、「バイデン氏が再選を目指したのは無謀だった」と記しました。【映像】ハリス氏が出版した本著書でハリス氏は、バイデン氏が途中で選挙戦を撤退するかどうかをバイデン氏本人と妻に判断させたことについて触れ、無謀で「個人的な決断以上のものにすべきだった」と記しています。ただ、ハリス氏自身が撤退を促すと、大