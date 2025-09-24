発酵スキンケアブランド「タッチャ」から、ブランド誕生15周年を記念した特別なアイテムが登場します。人気の「タッチャ キッス リップマスク」に、23Kの金箔を贅沢にあしらった限定カラー「ゴールドリーフ」が数量限定で発売♡日本の美の知恵と職人技が融合した、繊細な輝きをまとったこのリップマスクは、ホリデーシーズンを一層華やかに彩ってくれます。 23K金箔がきらめく特別な限定色