釣り針取ろうとして海に転落神奈川県で男性が海に落ちて行方不明になった事故で、24日朝も警察などが捜索を行っている。23日午前6時半すぎ、藤沢市江の島で「人が海に落下した」と通報があった。男性は友人と釣りに来ていて、釣り針が海中に引っかかったため取ろうとしたところ転落したという。当時岩場の波は少し高く…現場は釣りをするための岩場で、当時、波は少し高かったという。警察などは、24日午前6時から捜索を再開した。