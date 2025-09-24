私はアコ。夫と中学三年生の息子（ソウタ）との三人暮らしです。遠方に住む義父の家に遊びにいったとき、ソウタの進路の話になりました。義父は「高校へは行かず、中卒で社会に出て、高卒認定から大学を目指せ」と、まるで自分の若いころを重ねるように語る姿に、驚きで頭が真っ白になりました。きっと義父の過去には、悔しさや努力がたくさん詰まっていたのだと思います。その経験があるからこそ、息子にも強く生きてほしいという