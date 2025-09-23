ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、動画配信番組「State of Play」を9月25日6時より配信する。配信時間は35分以上。 番組では、界中のソフトウェアメーカー各社による発表や最新情報が紹介される。注目のサードパーティータイトルやインディータイトルの新映像のほか、PlayStation Studiosからの新情報発表もあるという。 また2026年発売予定の新作