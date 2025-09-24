アフガニスタン人の少年はインディラ・ガンディー国際空港で発見された/Vipin Kumar/Hindustan Times/Getty Images（ＣＮＮ）アフガニスタンの少年が航空機の着陸装置の格納部に隠れて、アフガニスタンの首都カブールからインドの首都ニューデリーまで密航したことがわかった。インド当局が発表した。当局によると、少年は１３歳前後とみられ、２１日午前にアフガニスタン・カーム航空の飛行機が着陸した直後、機体近くの滑走路を