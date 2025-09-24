あらゆる業界や職種で活用されている「人材派遣」。日本の労働市場ではもはや欠かせない存在となっていますが、その一方で、労働人口の減少やAIの影響など、避けては通れない課題を抱えていることも事実です。そこで本稿では、人材派遣業界の現状や課題、メリットとデメリット、業界ごとの市場予測などを解説します。派遣という働き方を改めて見つめ直し、今後のキャリアを考えるうえでの参考にしていただければ幸いです。※画像は